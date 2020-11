Italia, Mancini: “Contro la Bosnia abbiamo confermato di essere un gruppo solido” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, intervenuto durante un panel di ‘Social Football Summit’, è tornato sulla vittoria di ieri sera contro la Bosnia in Nations League: “Mi sembrava giusto ringraziarli subito tutti, anche ieri hanno fatto un’ottima partita in una situazione non semplice. Avevamo tutto da perdere, hanno confermato di essere un gruppo solido, sennò non si arriva a giocare così bene”. Mancini, poi, ha parlato anche del rinvio al 2021 degli Europei, cosa che potrebbe permettere alla sua squadra di completare un grande processo di crescita: “Eravamo pronti a giocare gli Europei, venivamo da una qualificazione straordinaria. Ci è dispiaciuto molto non giocarli però in questi mesi sono venuti fuori altri giocatori, più giovani ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Il commissario tecnico della Nazionalena, Roberto, intervenuto durante un panel di ‘Social Football Summit’, è tornato sulla vittoria di ieri sera contro lain Nations League: “Mi sembrava giusto ringraziarli subito tutti, anche ieri hanno fatto un’ottima partita in una situazione non semplice. Avevamo tutto da perdere, hannodiunsolido, sennò non si arriva a giocare così bene”., poi, ha parlato anche del rinvio al 2021 degli Europei, cosa che potrebbe permettere alla sua squadra di completare un grande processo di crescita: “Eravamo pronti a giocare gli Europei, venivamo da una qualificazione straordinaria. Ci è dispiaciuto molto non giocarli però in questi mesi sono venuti fuori altri giocatori, più giovani ...

capuanogio : #Mancini ci ha regalato un’#Italia di cui andare orgogliosi. In soli mille giorni dalle macerie di #Ventura. Verame… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Doppia vittoria azzurra, in campo e in tv: 6 milioni e 699mila spettatori per #BosniaItalia La noti… - FBiasin : Pensavo che #Mancini fosse bravissimo a convincere i suoi presidenti a comprare giocatori e, invece, si sta dimostr… - LazionewsEu : Italia, #Mancini: “Il gruppo è solido, agli Europei con entusiasmo e tanta qualità” #VivoAzzurro #lazionews… - fcin1908it : Cucchi, applausi per l'Italia di Mancini: 'Davvero bravi'. Tra i migliori c'è il 'solito' nerazzurro -… -