Italia, magic moment Berardi: è il miglior marcatore azzurro del 2020

Un gol contro la Polonia e un altro contro la Bosnia. Domenico Berardi ci ha preso gusto ad andare a segno con la maglia dell'Italia. Una rete del bomber del Sassuolo ha chiuso definitivamente il match degli azzurri contro Pjanic e compagni dando l'accesso alla Final Four di Nations League dove con la formazione di Mancini ed Evani ci saranno anche Belgio, Spagna e Francia.

Berardi da record

Ma come sottolineato da Opta, quello messo a segno contro la Bosnia da Berardi è stato il terzo gol siglato dal calciatore con la maglia della Nazionale Italiana nell'anno solare 2020. Si tratta di un "piccolo" record. Infatti, nessuno ha fatto meglio dell'esterno del Sassuolo.

