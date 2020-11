Italia, i complimenti di Mancini in diretta sullo smartphone (VIDEO) (Di giovedì 19 novembre 2020) Esulta l'Italia dopo la vittoria contro la Bosnia che ha permesso agli Azzurri di passare alla Final Four di Nations League dove ci saranno anche Spagna, Francia e Belgio. Dopo il 2-0 dell'ultima gara ecco anche i complimenti del ct Roberto Mancini che non ha potuto seguire i suoi da vicino a causa della positività al coronavirus. Al suo post, ricordiamolo, nelle ultime tre uscite, c'è stato mister Evani.direttamente dal campo, la squadra ha potuto ricevere una bella chiamata in diretta del mister che da casa osservava ogni dettaglio alla tv. "complimenti ragazzi", ha detto il Mancio ai suoi che dal canto loro hanno risposto con un grande urlo.caption id="attachment 1052991" align="alignnone" width="516" Italia Mancini/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) Esulta l'dopo la vittoria contro la Bosnia che ha permesso agli Azzurri di passare alla Final Four di Nations League dove ci saranno anche Spagna, Francia e Belgio. Dopo il 2-0 dell'ultima gara ecco anche idel ct Robertoche non ha potuto seguire i suoi da vicino a causa della positività al coronavirus. Al suo post, ricordiamolo, nelle ultime tre uscite, c'è stato mister Evani.mente dal campo, la squadra ha potuto ricevere una bella chiamata indel mister che da casa osservava ogni dettaglio alla tv. "ragazzi", ha detto il Mancio ai suoi che dal canto loro hanno risposto con un grande urlo.caption id="attachment 1052991" align="alignnone" width="516"/caption ITA Sport Press.

