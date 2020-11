Italia | alle final four di Nations League tutto è possibile

Leggi su alfredopedulla

Ventidue risultati utili consecutivi per l', il primo posto in un girone così diè un bel risultato, le prestazioni offerte fanno ben sperare in quanto c'è una squadra che diverte e si diverte in campo esprimendo un buon gioco. Con un Insigne così, un Bastoni che cresce, Belotti e Immobile sempre pronti a dare il loro contributo in zona gol, e Barella che macina chilometri a centrocampo non costa davvero nulla sognare, ledi, in programma nell'ottobre 2021 a Torino e Milano, sono un obiettivo raggiungibile che potrebbe dare ulteriore fiducia in vista dell'Europeo.