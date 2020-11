Italia alle Final Four di Nations League: i complimenti di Mancini via telefono – VIDEO (Di giovedì 19 novembre 2020) Al termine della partita contro la Bosnia, Roberto Mancini ha fatto i complimenti alla sua Italia via telefonica Nelle ultime tre uscite della Nazionale Italiana, sulla panchina azzurra non si è seduto Roberto Mancini bensì il suo vice Evani. Il commissario tecnico è risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo ha dovuto seguire la sua squadra da lontano. Al termine della partita contro la Bosnia, vinta 2-0 dagli Azzurri e che ha regalato l’accesso alla Final Four di Nations League, il c.t. dell’Italia ha fatto subito sentire la sua presenza con una VIDEOchiamata dove ha esultato con i suoi ragazzi. Il Ct @robymancio si complimenta con gli #Azzurri per la qualificazione alla fase ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Al termine della partita contro la Bosnia, Robertoha fatto ialla suavia telefonica Nelle ultime tre uscite della Nazionalena, sulla panchina azzurra non si è seduto Robertobensì il suo vice Evani. Il commissario tecnico è risultato positivo al Covid-19 e per questo motivo ha dovuto seguire la sua squadra da lontano. Al termine della partita contro la Bosnia, vinta 2-0 dagli Azzurri e che ha regalato l’accesso alladi, il c.t. dell’ha fatto subito sentire la sua presenza con unachiamata dove ha esultato con i suoi ragazzi. Il Ct @robymancio si complimenta con gli #Azzurri per la qualificazione alla fase ...

