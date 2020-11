Istruzione, il Ministro Azzolina garantisce: “Rientro a scuola graduale” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina promette una riapertura graduale delle scuole in base alla situazione contagi da COVID-19 nel Paese. Il messaggio della rappresentante del Movimento Cinque Stelle. Le ultime settimane sono scandite, fra le altre cose, dal dibattito sull’Istruzione: il Ministro Lucia Azzolina promette una riapertura graduale delle scuole, intanto però la situazione resta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildella PubblicaLuciapromette una riapertura graduale delle scuole in base alla situazione contagi da COVID-19 nel Paese. Il messaggio della rappresentante del Movimento Cinque Stelle. Le ultime settimane sono scandite, fra le altre cose, dal dibattito sull’: ilLuciapromette una riapertura graduale delle scuole, intanto però la situazione resta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

sofxsott : @NatalinoGiuse ma si okay, non mi reputo di certo ministro dell’istruzione. ho solo dato la mia idea, non insinuo c… - Blanco63919008 : Lo studieranno nelle scuole. ...come fare non avendo nessuna qualità ad arrivare a ministro dell'istruzione? Basta… - JIKOOKC0RE : -abbiamo un ministro dell'istruzione che nonostante abbia una laurea triennale in filosofia, una laurea magistrale… - Geggia8 : La maestra del video hard io la farei ministro della Pubica Istruzione. - CrBarbarini : La sincera intervista di @frankiehinrgmc su @repubblica Come in molte delle sue canzoni FHng riesce con le parole… -