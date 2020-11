Isabella Noventa: emanata nuova sentenza per i fratelli Sorgato e Manuela Cacco (Di giovedì 19 novembre 2020) Freddy Sorgato, Debora Sorgato e Manuela Cacco sono stati condannati definitivamente per l’omicidio di Isabella Noventa. La sentenza di Cassazione ha infatti confermato le pene a 30 anni di reclusione per i fratelli Sorgato, e 16 anni di carcere per Manuela Cacco. La sentenza arriva a 4 anni dalla morte della Noventa: il cadavere della donna non è mai stato ritrovato. Isabella Noventa, Freddy e Manuela Cacco: il triangolo della morte A uccidere Isabella è stato un malato meccanismo di invidie, rancori e gelosie che ha unito i due fratelli ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Freddy, Deborasono stati condannati definitivamente per l’omicidio di. Ladi Cassazione ha infatti confermato le pene a 30 anni di reclusione per i, e 16 anni di carcere per. Laarriva a 4 anni dalla morte della: il cadavere della donna non è mai stato ritrovato., Freddy e: il triangolo della morte A uccidereè stato un malato meccanismo di invidie, rancori e gelosie che ha unito i due...

