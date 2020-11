“Io, schiavo nei cantieri degli yacht tra ricatti e violenze. Piangevo, non ce la facevo più”. Il racconto degli operai che hanno denunciato il caporalato (Di giovedì 19 novembre 2020) Emamul Molla e Shipon Fokir sono due dei 150 ex-dipendenti della GS Painting, azienda attiva in subappalto nei principali cantieri navali destinati alla costruzione di yacht e mega-yacht di lusso tra Liguria e Toscana, al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato a 8 arresti tra La Spezia e Ancona. “Apparentemente ci facevano firmare regolari contratti promettendo una paga oraria di 10 euro per lavori pesanti di stuccatura, saldatura, carteggiatura e verniciatura. La realtà era fatta di sfruttamento, maltrattamenti e oltre metà della paga da restituire in contanti. In tasca ci restavano dai 4 ai 5 euro all’ora”. Sono stati necessari mesi di indagini per smantellare il sistema di caporalato che operava nel sistema dei subappalti dei cantieri navali più esclusivi, ma oggi le parole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Emamul Molla e Shipon Fokir sono due dei 150 ex-dipendenti della GS Painting, azienda attiva in subappalto nei principalinavali destinati alla costruzione die mega-di lusso tra Liguria e Toscana, al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato a 8 arresti tra La Spezia e Ancona. “Apparentemente ci facevano firmare regolari contratti promettendo una paga oraria di 10 euro per lavori pesanti di stuccatura, saldatura, carteggiatura e verniciatura. La realtà era fatta di sfruttamento, maltrattamenti e oltre metà della paga da restituire in contanti. In tasca ci restavano dai 4 ai 5 euro all’ora”. Sono stati necessari mesi di indagini per smantellare il sistema diche operava nel sistema dei subappalti deinavali più esclusivi, ma oggi le parole ...

