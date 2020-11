“Invece di elargire elemosine avrebbero potuto cancellare le tasse”. La voce di chi ‘non ce la fa’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo… Illustre Senatore, ho sempre seguito le Sue inchieste scomode e la sua trasmissione “La Gabbia”. Sono d’accordo con Lei nel sostenere l’uscita dell’Italia da questo sistema europeo, dove i grandi gruppi finanziari e bancari la fanno da padroni, ma soprattutto esercitano sui governi un potere assoluto dettandone l’agenda e i programmi politici, rendendoci non cittadini europei ma veri e propri sudditi della BCE e degli uffici asettici e apolitici di Bruxelles. Allo stesso tempo vorrei segnalarle la situazione di precarietà in cui versiamo noi giovani avvocati a causa non solo dell’immensa burocrazia ma anche dell’epidemia Covid-19. Molti di noi chiuderanno gli studi. Le elemosine del governo sono servite solo (€ 2.200) a pagare Cassa Forense (almeno per me € 3.500), Consiglio dell’Ordine (€ 280)… Imu, tari, Irpef, ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 19 novembre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo… Illustre Senatore, ho sempre seguito le Sue inchieste scomode e la sua trasmissione “La Gabbia”. Sono d’accordo con Lei nel sostenere l’uscita dell’Italia da questo sistema europeo, dove i grandi gruppi finanziari e bancari la fanno da padroni, ma soprattutto esercitano sui governi un potere assoluto dettandone l’agenda e i programmi politici, rendendoci non cittadini europei ma veri e propri sudditi della BCE e degli uffici asettici e apolitici di Bruxelles. Allo stesso tempo vorrei segnalarle la situazione di precarietà in cui versiamo noi giovani avvocati a causa non solo dell’immensa burocrazia ma anche dell’epidemia Covid-19. Molti di noi chiuderanno gli studi. Ledel governo sono servite solo (€ 2.200) a pagare Cassa Forense (almeno per me € 3.500), Consiglio dell’Ordine (€ 280)… Imu, tari, Irpef, ...

raffygiannella : @KarlOne71 Ci hanno rotto le palle. Invece di elargire bonus che si attrezzassero rafforzando il sistema sanitario - Nonzi83 : @FuryBionda MALDESTRAMENTE si mettono in discussione concetti come quello del welfare statale, che genera ladrocini… - SpadaroAngelo : RT @FrSocialista: Invece di elargire #bonus vacanze e bonus monopattini il governo ha mai pensato di aiutare anche in minima parte gli #aff… - FrSocialista : Invece di elargire #bonus vacanze e bonus monopattini il governo ha mai pensato di aiutare anche in minima parte gl… -

