Intesa Sanpaolo, finanziamenti per 30 milioni a sostegno del Terzo Settore (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Nuovi fondi a sostegno del Terzo Settore grazie all'iniziativa "sostegno al Terzo Settore", promossa da Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo, CSVnet Lombardia, Fondazione ONC, Cooperfidi Italia, Fondazione Peppino Vismara e Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore. L'operazione, annunciata nel corso dell'evento "Non Profit e accesso al credito", prevede l'erogazione di finanziamenti agevolati per un valore di 30 milioni di euro, sulla base di un articolato sistema di garanzie e fondi di copertura per supportare l'accesso al credito degli Enti attivi in Lombardia e nelle province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola. L'iniziativa nasce dalla piena consapevolezza dell'attuale condizione di ...

