Inter-Torino, non solo campo: si parla anche di calciomercato. Izzo e Vecino i nomi caldi (Di giovedì 19 novembre 2020) Affari di calciomercato tra Inter e Torino Nell’immediato futuro la sfida di domenica a San Siro nel match valido per l’ottava giornata della Serie A. Nel prossimo futuro di Inter e Torino ci sarà spazio anche per il calciomercato con le due società che già a gennaio potrebbero portare a termine un’operazione in scambio. “L’Inter potrebbe avere già a gennaio un ricambio di Skriniar in arrivo dal mercato. E’ cosa nota il pressing del Torino per arrivare a Vecino quando riapriranno le trattative. Il centrocampista uruguaiano – in uscita dall’Inter – è un obiettivo del club granata che per metterlo a disposizione di Giampaolo avrebbe in mente uno scambio con Izzo, oggi fuori dai ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Affari ditraNell’immediato futuro la sfida di domenica a San Siro nel match valido per l’ottava giornata della Serie A. Nel prossimo futuro dici sarà spazioper ilcon le due società che già a gennaio potrebbero portare a termine un’operazione in scambio. “L’potrebbe avere già a gennaio un ricambio di Skriniar in arrivo dal mercato. E’ cosa nota il pressing delper arrivare aquando riapriranno le trattative. Il centrocampista uruguaiano – in uscita dall’– è un obiettivo del club granata che per metterlo a disposizione di Giampaolo avrebbe in mente uno scambio con, oggi fuori dai ...

