Inter, si di Paredes già in estate: strada spianata per gennaio? (Di giovedì 19 novembre 2020) Leandro Paredes aveva già detto si all'Inter Nel corso degli ultimi giorni si sono intensificate le voci su un possibile addio di Eriksen a gennaio. Tra queste c'era quella che voleva il danese al PSG con l'arrivo all'Inter di Leadro Paredes. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, svela un retroscena dell'ultimo mercato estivo. "Inter e Psg, infatti, avevano trovato un'intesa negli ultimi giorni per lo scambio Paredes-Brozovic, saltato per la differenza di ingaggio tra i due. Ma Paredes aveva detto sì all'Inter con entusiasmo. Con tre mesi di ritardo, quel sì potrebbe trasformarsi in firma". (fonte: Gazzetta dello Sport) L'articolo proviene da Intermagazine.

