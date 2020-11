Inter, Ranocchia: «Sento troppe critiche. Real Madrid? Pensiamo al Torino» (Di giovedì 19 novembre 2020) Andrea Ranocchia tiene alta la tensione in vista del ritorno in campo dell’Inter. Ecco le parole del difensore nerazzurro Andrea Ranocchia, ai microfoni di Inter TV, tiene alta la tensione in vista della gara con il Torino e la Champions col Real Madrid. «Sento troppe critiche intorno a questa Inter. Siamo partiti bene, il nostro è un percorso importante, magari c’è stato qualche passo falso ma non ne farei una tragedia. Ci stiamo compattando e stiamo lavorando in maniera positiva. Ora vogliamo migliorare e ritrovare la vittoria in campionato contro il Torino. Certamente non avremo la mente già alla partita contro il Real Madrid. Ovviamente sarà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Andreatiene alta la tensione in vista del ritorno in campo dell’. Ecco le parole del difensore nerazzurro Andrea, ai microfoni diTV, tiene alta la tensione in vista della gara con ile la Champions col. «intorno a questa. Siamo partiti bene, il nostro è un percorso importante, magari c’è stato qualche passo falso ma non ne farei una tragedia. Ci stiamo compattando e stiamo lavorando in maniera positiva. Ora vogliamo migliorare e ritrovare la vittoria in campionato contro il. Certamente non avremo la mente già alla partita contro il. Ovviamente sarà ...

