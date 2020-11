Inter, l’agente di Miguel Almiron: «I nerazzurri hanno mostrato interesse» (Di giovedì 19 novembre 2020) l’agente di Miguel Almiron ha parlato di un Interessamento per il calciatore da parte dell’Inter Daniel Campos, agente di Miguel Almiron, in una Intervista a Europacalcio.it ha parlato di un Interessamento da parte dell’Inter per il centrocampista del Newcastle. «L’Inter ha mostrato Interesse, ma non sono stati fatti passi in avanti. Almiron può giocare in varie posizioni ed è sempre a disposizione dell’allenatore ovunque ne abbia bisogno. Ora la sua realtà è Newcastle e la qualificazione al Mondiale con il Paraguay. L’Interesse dell’Atletico Madrid? Al momento sono solo voci». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020)diha parlato di unessamento per il calciatore da parte dell’Daniel Campos, agente di, in unavista a Europacalcio.it ha parlato di unessamento da parte dell’per il centrocampista del Newcastle. «L’haesse, ma non sono stati fatti passi in avanti.può giocare in varie posizioni ed è sempre a disposizione dell’allenatore ovunque ne abbia bisogno. Ora la sua realtà è Newcastle e la qualificazione al Mondiale con il Paraguay. L’esse dell’Atletico Madrid? Al momento sono solo voci». Leggi su Calcionews24.com

