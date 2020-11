Inter, il ct Martinez esalta Lukaku: “in nerazzurro è rinato. Ecco cosa ha sbagliato al Manchester Utd” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il ct della Nazionale belga elogia il numero 9 dell’InterRoberto Martinez, ct del Belgio, è tornato a parlare del suo bomber, Romelu Lukaku. Anche ieri l’attaccante dell’Inter è risultato decisivo trascinando, con una doppietta, la propria Nazionale nella sfida di Nations League contro la Danimarca di Eriksen.Intervenuto ai microfoni di TalkSport, il ct del Belgio, Martinez, ha parlato così del suo rapporto con Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter e colonna della sua Nazionale: “Il mio rapporto con Romero nasce quando era un giovane giocatore ed arrivò all’Everton in prestito. Poi facemmo uno sforzo enorme per prenderlo e lui era il trasferimento più costoso fino a quel momento. Puoi vedere il giocatore attraversare fasi, bei momenti, momenti brutti, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) Il ct della Nazionale belga elogia il numero 9 dell’Roberto, ct del Belgio, è tornato a parlare del suo bomber, Romelu. Anche ieri l’attaccante dell’è risultato decisivo trascinando, con una doppietta, la propria Nazionale nella sfida di Nations League contro la Danimarca di Eriksen.venuto ai microfoni di TalkSport, il ct del Belgio,, ha parlato così del suo rapporto con Romelu, centravanti dell’e colonna della sua Nazionale: “Il mio rapporto con Romero nasce quando era un giovane giocatore ed arrivò all’Everton in prestito. Poi facemmo uno sforzo enorme per prenderlo e lui era il trasferimento più costoso fino a quel momento. Puoi vedere il giocatore attraversare fasi, bei momenti, momenti brutti, ...

