Inquinamento fiume Sarno, azienda conserviera nei guai (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSarno (Sa) – Continuano serrati i controlli dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale nei confronti delle aziende che insistono lungo il corso del fiume Sarno, al fine di individuare ed interrompere le eventuali attività illegali che determinano l’Inquinamento del corso d’acqua e dei suoi affluenti. Durante le ultime settimane i Carabinieri del NOE di Salerno hanno effettuato ulteriori accessi presso gli opifici industriali operanti nell’area di bacino del Sarno e dei suoi principali tributari, i torrenti Solofrana e Cavaiola, al fine di verificare l’eventuale presenza di scarichi abusivi nonché la regolarità di quelli censiti. “Nello specifico i Militari del Noe – scrive il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Centore – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Continuano serrati i controlli dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale nei confronti delle aziende che insistono lungo il corso del, al fine di individuare ed interrompere le eventuali attività illegali che determinano l’del corso d’acqua e dei suoi affluenti. Durante le ultime settimane i Carabinieri del NOE di Salerno hanno effettuato ulteriori accessi presso gli opifici industriali operanti nell’area di bacino dele dei suoi principali tributari, i torrenti Solofrana e Cavaiola, al fine di verificare l’eventuale presenza di scarichi abusivi nonché la regolarità di quelli censiti. “Nello specifico i Militari del Noe – scrive il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Centore – ...

