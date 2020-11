Indonesia, un meteorite gli sfonda il tetto e lui diventa milionario: «Il rumore ha fatto tremare la casa» (Di giovedì 19 novembre 2020) Una storia decisamente incredibile arriva dall’Indonesia, un uomo è diventato milionario dopo che un meteorite gli ha distrutto casa. Siamo precisamente a Kolang, nella Sumatra settentrionale e questa folle storia riguarda Josua Hutagalung, un 33enne artigiano di bare. Il ragazzo stava lavorando su una bara nel giardino della sua abitazione quando un meteorite di 2,1 chili gli ha sfondato il tetto. Grazie a questo bizzarro incidente Josua ha guadagnato ben un milione e mezzo di euro. Come riportato da Sky Tg24, la pietra era condrite carboniosa, una varietà estremamente rara che si stima abbia 4,5 miliardi di anni e dal valore di circa 722 euro al grammo. Leggi anche –> Kenya, l’ultimo esemplare di giraffa bianca è ora protetto da ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Una storia decisamente incredibile arriva dall’, un uomo ètodopo che ungli ha distrutto. Siamo precisamente a Kolang, nella Sumatra settentrionale e questa folle storia riguarda Josua Hutagalung, un 33enne artigiano di bare. Il ragazzo stava lavorando su una bara nel giardino della sua abitazione quando undi 2,1 chili gli hato il. Grazie a questo bizzarro incidente Josua ha guadagnato ben un milione e mezzo di euro. Come riportato da Sky Tg24, la pietra era condrite carboniosa, una varietà estremamente rara che si stima abbia 4,5 miliardi di anni e dal valore di circa 722 euro al grammo. Leggi anche –> Kenya, l’ultimo esemplare di giraffa bianca è ora proda ...

