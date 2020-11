Indonesia, meteorite gli sfonda il tetto, lui diventa milionario (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov – Nell’anno della pandemia potrebbe davvero suonare come un tragico scherzo dall’aroma medievale, una di quelle storie da anno mille con i cieli solcati da chimere e da nefasti presagi della fine del mondo, e invece è tutto vero. In Indonesia, un artigiano di bare trentatreenne, Josua Hutagalun, è divenuto ricchissimo grazie – o forse meglio a dirsi a causa – di un meteorite che piovuto dal cielo ha sfondato il tetto della sua abitazione e gli è piombato in casa. L’incredibile vicenda, occorsa alcune settimane fa nella cittadina di Kolang, sull’isola di Sumatra è stata comprensibilmente ripresa da giornali e siti internet di tutto il mondo. Il ragazzo era intento a lavorare ad una bara, nel cortile di casa, quando si è reso conto, per il forte impatto e per l’altrettanto fragoroso rumore che ne è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov – Nell’anno della pandemia potrebbe davvero suonare come un tragico scherzo dall’aroma medievale, una di quelle storie da anno mille con i cieli solcati da chimere e da nefasti presagi della fine del mondo, e invece è tutto vero. In, un artigiano di bare trentatreenne, Josua Hutagalun, è divenuto ricchissimo grazie – o forse meglio a dirsi a causa – di unche piovuto dal cielo hato ildella sua abitazione e gli è piombato in casa. L’incredibile vicenda, occorsa alcune settimane fa nella cittadina di Kolang, sull’isola di Sumatra è stata comprensibilmente ripresa da giornali e siti internet di tutto il mondo. Il ragazzo era intento a lavorare ad una bara, nel cortile di casa, quando si è reso conto, per il forte impatto e per l’altrettanto fragoroso rumore che ne è ...

miiph95 : RT @SkyTG24: Indonesia, gli cade meteorite in casa: 33enne diventa milionario - angeloSica1965 : Poteva andare peggio. Indonesia, gli cade meteorite in casa: artigiano di bare diventa milionario - Dontlookback81 : RT @SkyTG24: Indonesia, gli cade meteorite in casa: 33enne diventa milionario - Frafrifra1 : a me andava bene anche in testa - Gio16697 : RT @SkyTG24: Indonesia, gli cade meteorite in casa: 33enne diventa milionario -