In Uganda sono state uccise 7 persone durante le manifestazioni di protesta per l'arresto di due candidati alle elezioni presidenziali (Di giovedì 19 novembre 2020) Mercoledì in Uganda 7 persone sono state uccise e altre 45 sono state ferite durante violente manifestazioni di protesta contro l'arresto di due candidati alle elezioni presidenziali di gennaio. Uno dei due candidati arrestati mercoledì è Bobi Wine, il popolare

