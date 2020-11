In otto regioni c'è stato un calo di contagi, ma in Puglia, Sicilia e Calabria le cose vanno male (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Che la cavalcata del virus, al netto dei tamponi che arrancano e dei dati non sempre puntualissimi, sia passata da un galoppo sfrenato a un piccolo trotto, è un fatto ormai acclarato: la variazione dei nuovi casi nell'ultima settimana (prendendo come riferimento i dati di ieri) a livello nazionale è stata del 2,5%, quando una settimana fa superava il 16% e all'inizio della seconda ondata viaggiava tranquillamente intorno al 100%. Ma in realtà il Covid imperversa a macchia di leopardo lungo la penisola, come nella prima ondata, ma con una variabile in più: le chiusure differenziate tra una regione e l'altra. Se si scorre la mappa dei contagi, si scopre che negli ultimi 7 giorni ci sono 8 regioni che sembrano aver già scavallato il picco, avendo registrato meno casi della settimana precedente. Spicca il dato della Lombardia, ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Che la cavalcata del virus, al netto dei tamponi che arrancano e dei dati non sempre puntualissimi, sia passata da un galoppo sfrenato a un piccolo tr, è un fatto ormai acclarato: la variazione dei nuovi casi nell'ultima settimana (prendendo come riferimento i dati di ieri) a livello nazionale è stata del 2,5%, quando una settimana fa superava il 16% e all'inizio della seconda ondata viaggiava tranquillamente intorno al 100%. Ma in realtà il Covid imperversa a macchia di leopardo lungo la penisola, come nella prima ondata, ma con una variabile in più: le chiusure differenziate tra una regione e l'altra. Se si scorre la mappa dei, si scopre che negli ultimi 7 giorni ci sono 8che sembrano aver già scavallato il picco, avendo registrato meno casi della settimana precedente. Spicca il dato della Lombardia, ...

Rallentano Campania (-1,1%) e Toscana (-1,9%); in calo netto anche la Liguria (-16,4%) e l'Umbria (-10,5%). Picco di casi in Calabria +27,4% rispetto alla settimana scorsa; male anche la Puglia (+31,1 ...

Rallentano Campania (-1,1%) e Toscana (-1,9%); in calo netto anche la Liguria (-16,4%) e l'Umbria (-10,5%). Picco di casi in Calabria +27,4% rispetto alla settimana scorsa; male anche la Puglia (+31,1%)