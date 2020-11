In fila alla mensa dei bisognosi: sanzionati (Di giovedì 19 novembre 2020) Non avrebbero rispettato il distanziamento minimo di sicurezza: persone in fila alla mensa dei poveri multati. Genova, coda alla mensa dei poveri: multati per assembramento su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Non avrebbero rispettato il distanziamento minimo di sicurezza: persone indei poveri multati. Genova, codadei poveri: multati per assembramento su Notizie.it.

angelosoricaro : @hamburgerdicalc l'anno prossimo punto alla terza fila - mymmouth : RT @giuseppe_masala: Morire di fame va bene...basta non morire di Covid. Ma come si fa a multare chi fa la fila alla Caritas? Se avevano i… - Alessiobissoli : RT @giuseppe_masala: Morire di fame va bene...basta non morire di Covid. Ma come si fa a multare chi fa la fila alla Caritas? Se avevano i… - giuseppe_masala : Morire di fame va bene...basta non morire di Covid. Ma come si fa a multare chi fa la fila alla Caritas? Se avevano… - Nclosing123 : Bello! Da portare per esempio quando si fa la fila alla posta x tenere lontani i Negazionisti! -