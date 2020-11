In Calabria politica e sanità sono al collasso simultaneo (Di giovedì 19 novembre 2020) Ai domiciliari il presidente del consiglio: ora la regione è senza guida, senza sanità, senza una data per le nuove elezioni dopo la scomparsa di Jole Santelli. E a Roma i sindaci incontrano il governo In Calabria nessuno vuole davvero vincere le elezioni" Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 19 novembre 2020) Ai domiciliari il presidente del consiglio: ora la regione è senza guida, senza, senza una data per le nuove elezioni dopo la scomparsa di Jole Santelli. E a Roma i sindaci incontrano il governo Innessuno vuole davvero vincere le elezioni"

bobogiac : Gratteri può esprimere la sua opinione sulla scelta politica del commissario sanità Calabria e nessuno fiata. A qua… - repubblica : Calabria, Gino Strada: 'Accordo tra Emergency e Protezione Civile per rispondere all'emergenza sanitaria' - Adnkronos : #Calabria, #Spirli: '#Strada commissario? Dovranno passare sul mio corpo' - PSchioppa : Risparmiamo il costo della politica. Chiediamo direttamente a loro di occuparsi della #Calabria ?????????? Rido per no… - Alteo13290542 : RT @Libero_official: 'Concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale'. Altra grana per la #Calabria: arrestato il presidente… -