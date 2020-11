Impareggiabile volantino Mediaworld Black Friday | iPhone e Samsung Galaxy Note 20 a prezzi mai visti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Non ce n’è per nessuno davvero con ilufficiale in partenza da oggi 19 novembre e valido fino al prossimo 30 novembre. Si tratta dunque delle promozioni assolute della catena di elettronica che ci accompagneranno fino al venerdì nero dello shopping del prossimo 27 novembre. Per la categoria smartphone, sono decisamente degne di nota le occasioni per glipiù o meno recenti e anche quella relativa all’ultimo phablet20. Sulla copertina delmerita di certo un posto d’onore l’11 con taglio di memoria da 128 GB. Il melafonino di penultima generazione, lanciato solo nel 2019, è ora acquistabile presso la catena di ...