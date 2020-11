Immobile effettua le visite mediche alla Paideia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Era attesoClinicanella giornata di ieri. L’appuntamento è però stato annullato e così il mistero sulle condizioni di Cirosi era infittito. La notizia poi della nuova positività del giocatore al tampone. Questa mattina però l’attaccante biancoceleste si è presentatoClinicaperre lenecessarie al suo rientro in squadra. Ciroè idoneo? La Scarpa D’oro cheLazio gioca con il numero 17 potrebbe essere schierato già sabato contro il Crotone.infatti hato leobbligatorie che gli permetteranno di riunirsi ai compagni. Il giocatore dopo aver ...

Ciro Immobile questa mattina ha effettuato le visite mediche alla Clinica Paideia. Per saperne di più, clicca qui.(askanews) - Incubo Coronavirus terminato per Ciro Immobile che questa mattina si è recato alla clinica Paideia a Roma per le visite mediche di rito dopo la negatività al Covid-19 accertata dall'ultim ...