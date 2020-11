Immobile: “Che bello essere di nuovo in campo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Ciro Immobile dopo la lunga assenza a causa del coronavirus, è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista della gara di Crotone. Su Instagram l’attaccante della Lazio si è espresso così: “Che bello essere di nuovo in campo” iniziando la scalata per essere presente alla sfida contro i calabresi dopo dure settimane passate in quarantena. Foto: instagram Immobile L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020) Cirodopo la lunga assenza a causa del coronavirus, è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista della gara di Crotone. Su Instagram l’attaccante della Lazio si è espresso così:diininiziando la scalata perpresente alla sfida contro i calabresi dopo dure settimane passate in quarantena. Foto: instagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

