Ilary Blasi | lo sgarbo incredibile all’amica Michelle Hunziker Fan allibiti | «Hanno litigato?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 19 novembre 2020) . La moglie di Francesco Totti ha appena condiviso sulle stories di Instagram un video che ha lasciato di stucco i follower. Ecco perché. Pochi minuti fa,ha postato un filmato in cui mostra cosa sta guardando in televisione stasera. La conduttrice sta seguendo la trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto? e a corredo del filmato scrive: «Mercoledì top». Ma allo stesso orario, su Canale 5, sta andando in onda All Together Now, programma condotto d. Il gesto inaspettato non è sfuggito ai fan e in tanti si sono chiesti: «?». Staremo a vedere.