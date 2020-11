Il vaccino contro il Covid19 sia bene comune

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) In epoca di pandemia daabbiamo scoperto ancora di più quanto salute e democrazia siano fortemente collegate. L’accesso garantito alle migliori cure, all’assistenza, ai farmaci per tutte le fasce sociali e per tutti i Paesi è una questione rilevante. In questo scorcio di tempo che segnerà per sempre un’epoca e forse ridefinirà molti aspetti della nostra vita sociale, abbiamo una volta di più compreso come le disuguaglianze socio-economiche investano tutti i campi della vita individuale e collettiva. Chi vive in condizioni di difficoltà economica si ammala più facilmente e ha un accesso alle cure più difficoltoso, con conseguenze facilmente immaginabili.E la scarsità di prodotti medicali colpisce soprattutto i paesi a basso e medio reddito, ma non solo, mette in grave pericolo la vita del personale sanitario nel mondo, determina il decesso di un numero ...