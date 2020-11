Il titolare dell'azienda è stato denunciato (Di giovedì 19 novembre 2020) Era positivo al Covid-19, ma ha falsificato l'esito del tampone: contagiato uno dei dipendenti. Falsifica tampone per fare tornare dipendenti a lavoro: denunciato su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Era positivo al Covid-19, ma ha falsificato l'esito del tampone: contagiato uno dei dipendenti. Falsifica tampone per fare tornare dipendenti a lavoro:su Notizie.it.

ManuFilippone95 : RT @PietroMazzara: Gigio #donnarumma titolare tra i pali dell’Italia contro la Bosnia. Panca per #Romagnoli, #Calabria e #Tonali ???? ???? - FoggiaCittaAper : #19novembre #Puglia #Foggia #Bomba in Via Molfetta: “Non credevo a chi diceva di non aver mai ricevuto minacce, ad… - RiccardoTanco : @pisto_gol Peccato che era considerato già un prospetto ai tempi degli inizi con la Primavera dell'Atalanta, ma sì… - SciabolataFFP : 2?? l'arrivo di Paredes lo vedrei come il definitivo abbandono dell'ipotesi di lanciare #Eriksen titolare in un fut… - Marco562017 : @IRebell05 @jason05_ Va beh, ma la partita dell'altra sera non la considero nemmeno. É una cosa che capita una volt… -