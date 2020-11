Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha visitato una colonia israeliana in Cisgiordania: è il primo diplomatico statunitense a farlo (Di giovedì 19 novembre 2020) Stamattina, nel corso di una visita di Stato in Medio Oriente, il segretario di Stato dell’amministrazione Trump Mike Pompeo ha partecipato a un evento nella colonia israeliana di Psagot, in Cisgiordania. Pompeo è diventato così il primo diplomatico statunitense nella Leggi su ilpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Stamattina, nel corso di una visita diin Medio Oriente, ildidell’amministrazione Trumpha partecipato a un evento nelladi Psagot, inè diventato così ilnella

