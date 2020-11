“Il ritorno di Derek è solo la punta dell’iceberg”: chi altro apparirà in Grey’s Anatomy 17? (Di giovedì 19 novembre 2020) Il ritorno di Derek in Grey’s Anatomy 17, in quello che lo stesso Patrick Dempsey ha definito il “sogno Covid di Meredith“, è “solo la punta dell’iceberg“: a dichiararlo è l’attore e regista Kevin McKidd, interprete di Owen Hunt, uno dei pochi membri del cast a sapere dell’apparizione dell’ex collega come guest star. Il ritorno di Derek anche nel terzo episodio McKidd, in quanto regista del terzo episodio, ha infatti diretto Dempsey e Pompeo nella scena del loro incontro sulla spiaggia, un sogno che Meredith fa dopo essere svenuta nel parcheggio dell’ospedale: la première di stagione si è conclusa con l’apparizione di McDreamy alla Grey e il terzo si aprirà con lei che gli urla “mi manchi“, come testimonia il promo dell’episodio. Il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Ildiin17, in quello che lo stesso Patrick Dempsey ha definito il “sogno Covid di Meredith“, è “ladell’iceberg“: a dichiararlo è l’attore e regista Kevin McKidd, interprete di Owen Hunt, uno dei pochi membri del cast a sapere dell’apparizione dell’ex collega come guest star. Ildianche nel terzo episodio McKidd, in quanto regista del terzo episodio, ha infatti diretto Dempsey e Pompeo nella scena del loro incontro sulla spiaggia, un sogno che Meredith fa dopo essere svenuta nel parcheggio dell’ospedale: la première di stagione si è conclusa con l’apparizione di McDreamy alla Grey e il terzo si aprirà con lei che gli urla “mi manchi“, come testimonia il promo dell’episodio. Il ...

