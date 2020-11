Il re dell’hip-hop Snoop Dogg e il valore delle piccole cose (Di giovedì 19 novembre 2020) Simpatico, divertente e ambientalista, il re dell'hip-hop Snoop Dogg è il protagonista dello spot natalizio di SodaStream, il brand leader dell'acqua frizzante, che invita a "vivere le piccole cose che fanno la differenza". Si tratta della più importante campagna globale realizzata da SodaStream interpretata da Snoop Dogg con un video che incoraggia le persone a concentrarsi sulle cose piccole ma importanti della vita, specialmente durante le prossime festività.La campagna si concentra sulle persone e abbraccia la magia del Natale. La storia si riferisce alle feste in famiglia, ai grandi progetti che hanno lasciato il posto alla dimensione casalinga, in cui le piccole cose acquistano significato nel vero spirito del ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 novembre 2020) Simpatico, divertente e ambientalista, il re dell'hip-hopè il protagonista dello spot natalizio di SodaStream, il brand leader dell'acqua frizzante, che invita a "vivere leche fanno la differenza". Si tratta della più importante campagna globale realizzata da SodaStream interpretata dacon un video che incoraggia le persone a concentrarsi sullema importanti della vita, specialmente durante le prossime festività.La campagna si concentra sulle persone e abbraccia la magia del Natale. La storia si riferisce alle feste in famiglia, ai grandi progetti che hanno lasciato il posto alla dimensione casalinga, in cui leacquistano significato nel vero spirito del ...

