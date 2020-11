Il principe William vuole la «verità» sull’intervista-bomba della Bbc a mamma Diana (Di giovedì 19 novembre 2020) Nei giorni scorsi Charles Spencer, fratello minore di lady Diana, ha chiesto chiarimenti alla Bbc a proposito della famosa intervista del 1995 in cui la principessa fece tremare la Corona raccontando tutti i suoi tormenti davanti a 23 milioni di spettatori attoniti: il «matrimonio a tre» con Carlo (causa Camilla), i tradimenti con il capitano dell’esercito James Hewitt, e poi la bulimia, la depressione post-parto, le tentazioni masochiste. Uno sfogo storico che secondo Charles fu ottenuto con l’inganno. Il direttore generale della Bbc, Tim Davie, ha garantito che la rete «è determinata a trovare la verità» e per questo «ha commissionato un’indagine indipendente». Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) Nei giorni scorsi Charles Spencer, fratello minore di lady Diana, ha chiesto chiarimenti alla Bbc a proposito della famosa intervista del 1995 in cui la principessa fece tremare la Corona raccontando tutti i suoi tormenti davanti a 23 milioni di spettatori attoniti: il «matrimonio a tre» con Carlo (causa Camilla), i tradimenti con il capitano dell’esercito James Hewitt, e poi la bulimia, la depressione post-parto, le tentazioni masochiste. Uno sfogo storico che secondo Charles fu ottenuto con l’inganno. Il direttore generale della Bbc, Tim Davie, ha garantito che la rete «è determinata a trovare la verità» e per questo «ha commissionato un’indagine indipendente».

