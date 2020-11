Il primario cardiologo in Calabria: “Stanno militarizzando la regione, montano le tende e noi abbiamo gli ospedali vuoti” (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 19 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

Mario48440912 : RT @doluccia16: Franco Romeo, cardiologo calabrese primario del policlinico Tor Vergata di Roma, nominato consulente da Spirlì, non vuole i… - amata_giulia : RT @doluccia16: Franco Romeo, cardiologo calabrese primario del policlinico Tor Vergata di Roma, nominato consulente da Spirlì, non vuole i… - doluccia16 : Franco Romeo, cardiologo calabrese primario del policlinico Tor Vergata di Roma, nominato consulente da Spirlì, non… - ulaulaman : determinano di fatto questa colonizzazione, a maggior ragione vedendo quali sono i risultati' - Enzo Amodeo, primar… - Serendippo7 : @annalisabi76 Capirei un oncologo o un cardiologo che facesse notare l'importanza di non far mancare le cure per le… -