Il presidente del consiglio regionale della Calabria è stato arrestato per il racket delle farmacie (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - C'è Domenico Tallini, presidente del consiglio regionale della Calabria, fra le 19 persone arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro, nell'ambito dell'inchiesta su presunti rapporti fra politici locali e 'ndrangheta. Tallini, esponente di Forza Italia, secondo quanto si apprende, è agli arresti domiciliari e contro di lui è stata formulata l'ipotesi di reato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale. L'operazione "FarmaBusiness" dei carabinieri di Catanzaro si incentra sulla costituzione di una società, con sede nel capoluogo calabrese, finalizzata alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete di punti vendita costituiti da farmacie e parafarmacie (20 in Calabria, 2 in ...

