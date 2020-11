Il portavoce di Biden: 'Lo show di Giuliani dimostra l'assurdità delle accuse di Trump' (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono patetici. Ed è evidente che stanno recitando una parte pur di non ammettere di aver perso: "Un altro show di Rudy Giuliani mostra, come fanno sempre le sue apparizioni, l'assurdità delle ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono patetici. Ed è evidente che stanno recitando una parte pur di non ammettere di aver perso: "Un altrodi Rudymostra, come fanno sempre le sue apparizioni, l'...

Mike Gwin rincara la dose: "Numerosi tribunali, funzionari elettorali di entrambi i partiti hanno affermato categoricamente che le accuse di frode diffusa sono false" ...

Trump: "Quasi ZERO voti annullati in Georgia, è impossibile"

"Quasi ZERO voti annullati in Georgia. Negli anni passati erano quasi il 4%. Non è possibile": è quanto ha scritto su Twitter il presidente americano Donald Trump, mentre le autorità della Georgia si ...

