Il piano Vaccino anti-Covid: prima Rsa e ospedali (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, ha inviato ai presidenti delle Regioni e per conoscenza ai ministri della Salute e degli Affari Regionali il piano per il Vaccino anti-Covid. Nel piano si parla di 3,4 milioni dosi di Vaccino anti-Covid Pfizer che complessivamente verranno somministrate ai primi 1,7 milioni di italiani a fine gennaio. Il piano prevede che i presidi ospedalieri scelti per la somministrazione delle dosi "dovranno essere in condizione di vaccinare almeno 2.000 persone (o più persone ma con multipli di 1.000) in 15 giorni". Le strutture dovranno avere anche disponibilità al loro interno di congelatori, con specifiche caratteristiche che permettono temperature fino a -75 gradi, ...

