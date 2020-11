Il patrimonio forestale per combattere il cambiamento climatico (Di giovedì 19 novembre 2020) Valorizzare il contributo della natura e delle foreste nelle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e promuovere la gestione forestale sostenibile, rafforzare le filiere forestali locali, frenare l’abbandono della montagna, prevenire il degrado del territorio, rendere le città più verdi e resilienti all’effetto serra. Sono questi i temi che hanno animato il Forum La Bioeconomia delle Foreste: conservare, ricostruire, rigenerare, organizzato da Legambiente, che ha visto confrontarsi esperti, stakeholder, istituzioni e aziende del settore. Temi che, secondo gli organizzatori, dovrebbero essere uno dei pilastri del Recovery Fund italiano. Per questo è stato proposto un decalogo per la salvaguardia del patrimonio forestale italiano che prevede, tra l’altro, ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare ... Leggi su formiche (Di giovedì 19 novembre 2020) Valorizzare il contributo della natura e delle foreste nelle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e promuovere la gestionesostenibile, rafforzare le filiere forestali locali, frenare l’abbandono della montagna, prevenire il degrado del territorio, rendere le città più verdi e resilienti all’effetto serra. Sono questi i temi che hanno animato il Forum La Bioeconomia delle Foreste: conservare, ricostruire, rigenerare, organizzato da Legambiente, che ha visto confrontarsi esperti, stakeholder, istituzioni e aziende del settore. Temi che, secondo gli organizzatori, dovrebbero essere uno dei pilastri del Recovery Fund italiano. Per questo è stato proposto un decalogo per la salvaguardia delitaliano che prevede, tra l’altro, ecosistemi sani e foreste resilienti per frenare ...

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Una parte delle risorse stanziate dall'Europa con il NextGenerationEU e destinati all'azione per il clima devono essere ...

