Il nuovo abito Dior è quello che vorrai indossare (anche) in lockdown

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 19 novembre 2020) Se c'è una cosa in cui Kim Jones, il direttore artistico dell'abbigliamento maschile di(e recentemente nominato direttore artistico dell'abbigliamento femminile di Fendi), è molto bravo, è la capacità di saper mescolare codici estetici, apparentemente lontani, in un dialogo armonioso e, soprattutto, contemporaneo. Basti guardare il modo in cui costruisce di volta in volta la sua proposta per l'abbigliamento sartoriale maschile, cuore della Maison da sempre. Kim Jones reinterpreta e decostruisce l'estetica formale, combinando linguaggi iconici con lo spirito dei tempi, come nell'ultimissima capsule collection - la trovate già disponibile online - chiamata non a caso «sartoria moderna». In un sottile mix & match, tre tessuti emblematici, un misto lana nera e mohair, un micro pied-de-poule e un quadrettino Principe di Galles, si declinano per giacche e ...