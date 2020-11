“Il Natale 2020? Ce lo possiamo scordare” Le parole del coordinatore del CTS (Di giovedì 19 novembre 2020) Natale 2020. Cosa ci dobbiamo aspettare per le festività di dicembre. Cattive notizie dal coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Notizie poco rassicuranti provengono da Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Durante la trasmissione Porta a Porta ha chiaramente detto che le festività natalizie a cui siamo abituati, quest’anno difficilmente potranno aver luogo. Il 3 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020). Cosa ci dobbiamo aspettare per le festività di dicembre. Cattive notizie daldel Comitato Tecnico Scientifico Notizie poco rassicuranti provengono da Agostino Miozzo,del Comitato tecnico scientifico. Durante la trasmissione Porta a Porta ha chiaramente detto che le festività natalizie a cui siamo abituati, quest’anno difficilmente potranno aver luogo. Il 3 L'articolo proviene da YesLife.it.

CarloCalenda : Cronaca. Azzolina vara il piano scuola. Arcuri compra l’ILVA. Meloni difende Polonia e Ungheria contro l’Italia. Sa… - matteosalvinimi : #Salvini: Un medico chiede di fare il Natale via Skype e comprare i regali solo su Internet??? Se li faccia lui! Tu… - LegaSalvini : LA RIBELLIONE CONTRO #AMAZON: 'A NATALE COMPRATE NEI NEGOZI DI QUARTIERE' - CarmelaCusmai : RT @a_saba78: Salisburgo d’autunno ...è l’unica ragione per sorridere. Poi, sotto Natale, con la pista di pattinaggio in piazza e i turisti… - searchingsun1 : @VannucciJacopo Non piu'.da cinque anni...non ho una famiglia mia e senza quella d'origine non sento piu' il… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Natale Covid, Brusaferro (Iss): «Natale dipende da noi. Rt sotto 1 è l'obiettivo» Corriere della Sera