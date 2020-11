Il Milan e Roc Nation insieme per sostenere i nuovi talenti della musica (Di giovedì 19 novembre 2020) La musica live si è spostata, almeno per tutto l'autunno/inverno 2020, dalle sale da concerto, dai teatri e dai palasport agli schermi dei pc, dei tablet e delle smart tv, una tendenza lanciata a luglio da Nick Cave con il bellissimo concerto in streaming Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace e seguita recentemente da diversi big, tra cui Kylie Minogue, Liam Gallagher e Dua Lipa. Dopo il grande successo dell'evento digitale live andato in onda a maggio, AC Milan e Roc Nation (società fondata dal rapper/imprenditore Jay-Z) rinnovano la loro partnership con un nuovo evento innovativo, pensato per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo. La sera del 20 novembre, in diretta dalle ore 20.45 sulle piattaforme streaming TIDAL e sui canali ufficiali AC Milan, si terrà ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 novembre 2020) Lalive si è spostata, almeno per tutto l'autunno/inverno 2020, dalle sale da concerto, dai teatri e dai palasport agli schermi dei pc, dei tablet e delle smart tv, una tendenza lanciata a luglio da Nick Cave con il bellissimo concerto in streaming Idiot Prayer, Nick Cave Alone at Alexandra Palace e seguita recentemente da diversi big, tra cui Kylie Minogue, Liam Gallagher e Dua Lipa. Dopo il grande successo dell'evento digitale live andato in onda a maggio, ACe Roc(società fondata dal rapper/imprenditore Jay-Z) rinnovano la loro partnership con un nuovo evento innovativo, pensato peremergenti in tutto il mondo. La sera del 20 novembre, in diretta dalle ore 20.45 sulle piattaforme streaming TIDAL e sui canali ufficiali AC, si terrà ...

