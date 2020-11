Il libro di Speranza “Perché guariremo” è sparito. Domani FdI svela perché il ministro lo ha nascosto (Di giovedì 19 novembre 2020) Domani, alle 11.30, in diretta Facebook sulla pagina di Fratelli d’Italia, si terrà la presentazione non autorizzata del libro del ministro Roberto Speranza perché guariremo. Un libro che è diventato un oggetto misterioso. È rimasto, infatti, fermo nei depositi. La casa editrice ha bloccato le vendite a pochi giorni dal lancio. Interverranno il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, il deputato e responsabile del dipartimento Sanità, Marcello Gemmato, e il vicepresidente di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Mario Pozzi. Il libro autocelebrativo di Speranza “Ci troviamo in una situazione drammatica a causa dell’immobilismo estivo di questo governo – spiegano gli esponenti di Fdi – Il nostro ministro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020), alle 11.30, in diretta Facebook sulla pagina di Fratelli d’Italia, si terrà la presentazione non autorizzata deldelRobertoguariremo. Unche è diventato un oggetto misterioso. È rimasto, infatti, fermo nei depositi. La casa editrice ha bloccato le vendite a pochi giorni dal lancio. Interverranno il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, il deputato e responsabile del dipartimento Sanità, Marcello Gemmato, e il vicepresidente di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Mario Pozzi. Ilautocelebrativo di“Ci troviamo in una situazione drammatica a causa dell’immobilismo estivo di questo governo – spiegano gli esponenti di Fdi – Il nostro...

FratellidItalia : Covid. Domani presentazione non autorizzata libro Ministro Speranza in diretta fb su pagina FdI - matteosalvinimi : Un grande campione, uno straordinario combattente che di recente ha sconfitto anche il Covid. Oggi esce il suo libr… - manuscod : RT @alfonsoliguor11: E comunque, se volete sapere cosa ha fatto Speranza questa estate non è difficile da capire: ha scritto il suo libro. - GIOVANNISETTAN1 : RT @SecolodItalia1: Il libro di Speranza “Perché guariremo” è sparito. Domani FdI svela perché il ministro lo ha nascosto - PAOLAGOSTINI : RT @SecolodItalia1: Il libro di Speranza “Perché guariremo” è sparito. Domani FdI svela perché il ministro lo ha nascosto -

Ultime Notizie dalla rete : libro Speranza La verità sul libro di Speranza: perché è stato ritirato dagli scaffali ilGiornale.it In questi tempi senza speranza avremmo ancora bisogno di Enzo Biagi

Enzo Biagi ha raccontato gli italiani come nessuno. Le sue interviste ai grandi personaggi del Novecento sono entrate nella storia del Paese.

Speranza: "I rapper sembrano nati per litigare. Io non ho tempo, devo lavorare"

Il musicista casertano, cresciuto in Francia, pubblica un libro autobiografico e l'album L'ultimo a morire, in cui racconta i suoi problemi con la ...

Enzo Biagi ha raccontato gli italiani come nessuno. Le sue interviste ai grandi personaggi del Novecento sono entrate nella storia del Paese.Il musicista casertano, cresciuto in Francia, pubblica un libro autobiografico e l'album L'ultimo a morire, in cui racconta i suoi problemi con la ...