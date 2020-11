Il grande cuore di Brad Pitt, volontario a Los Angeles (Di giovedì 19 novembre 2020) Le foto le ha pubblicate in esclusiva il DailyMail, fermando Brad Pitt nel mezzo di South Central Los Angeles, dove, accanto a un camion, scaricava scatoloni contenenti generi alimentari. Il premio Oscar, con il viso coperto da una mascherina chirurgica, ha aiutato volontari locali a distribuire cibo alle famiglie più povere del quartiere, lo stesso in cui Sean Penn, con la propria associazione, si è impegnato a fare tamponi drive through. Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) Le foto le ha pubblicate in esclusiva il DailyMail, fermando Brad Pitt nel mezzo di South Central Los Angeles, dove, accanto a un camion, scaricava scatoloni contenenti generi alimentari. Il premio Oscar, con il viso coperto da una mascherina chirurgica, ha aiutato volontari locali a distribuire cibo alle famiglie più povere del quartiere, lo stesso in cui Sean Penn, con la propria associazione, si è impegnato a fare tamponi drive through.

