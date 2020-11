Il governo studia il nuovo dpcm per le feste di Natale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il lavoro delper impostare ilin vista dellenatalizie è cominciato, scrive oggi il Corriere della sera. Dal 3 dicembre potrebbero essere ammessi nuovi allentamenti e deroghe: per quella data, sperano a Palazzo Chigi, la maggior parte delle Regioni dovrà essere in fascia arancione o gialla. Uno scenario di rischio meno grave, quindi, che consentirebbe di inserire nel prossimo decreto alcune aperture in vista del. Dal ministero della Salute dicono che è ancora presto per parlarne. Se la curva epidemiologica, però, sarà davvero in discesa, potrebbero scattare nuove regole per lo shopping e per le cene nei giorni festivi. «Non ci sarà alcun liberi tutti», mettono in guardia a Palazzo Chigi. Quello che si prospetta sono alcune modifiche all’orario di apertura dei negozi e ...