Il governo premia i media allineati: 50 milioni per radio e tv che passano gli spot sul Covid-19 (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov – I soldi scarseggiano. I ristori non bastano, la crisi economica connessa all'emergenza sanitaria è devastante, bisogna potenziare i trasporti, aumentare le terapie intensive, assumere medici etc. Eppure nonostante le casse pubbliche siano ormai prosciugate, il governo ha pensato bene di stanziare un contributo straordinario di ben 50 milioni di euro destinato a radio e tv locali. Sì perché come se non bastasse l'allarmismo dei vari Galli e Crisanti su tv e giornali, si ritiene urgente e prioritario far sì che tutti i media, anche quelli locali, diano ampio spazio agli spot governativi sul Covid-19. Informazione o propaganda filo-governativa? In sostanza questi soldi dei contribuenti serviranno a rimborsare le varie Tele Pizzo Calabro e radio Bressanone ...

