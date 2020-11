Il Giornale | Insigne merita il 10 sulla schiena | le sue giocate sono da filmare e inviare alle scuole calcio

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 novembre 2020) “Non cisolo risultati. Quel che conta e luccica anche nella notte di Sarajevo è il gioco spavaldo della Nazionale, le perfette geometrie disegnate dal centrocampo e le deliziose trame promosse da quel genietto di“. Lo scrive, sul, Franco Ordine, che racconta l’assist del capitano del Napoli per Belotti, ed elogia la sua prestazione nell’Italia di Mancini contro la Bosnia. “Belotti può sbagliare una volta, non la seconda. E appena gli arriva, con i giri contati, in piena area, la ptta cesellata dal piede ispirato di Lorenzo, ecco il sesto sigillo del granata che spinge la Nazionale davanti alla Bosnia ridotta male dal virus e sostenuta disolate energie di Pjanic e Krunic.quel numero 10 ...