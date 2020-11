Il futuro dell' auto elettrica passa dalle colonnine ad alta potenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Volkswagen ha annunciato che entro il 2050 vuole arrivare a essere carbon neutral, quindi a bilancio zero nella produzione di CO2. Questo vuol dire, che dal 2040 non venderemo più vetture con motore a combustione interna. Per arrivarci, dobbiamo prepararci, e ci sono molte cose da fare dal punto di vista industriale ea produzione ma anche dal punto di vistaa distribuzione ea vendita”. Così Massimo Nordio, amministratore delegato di Volkswagen Italia, intervenendo a Focus Live Show, riassume i principali obiettivia casa di Wolfsburg in tema di mobilità sostenibile.“Per una serie di ragioni l', oggi, non può essere per tutti. Non tanto perchè l'industriamobilistica non sia in grado nel 2021 di offrire 1,6 ...