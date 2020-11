Il fidanzato di Adua/Rosalinda sui social: “Non mi è stato permesso di essere al GF VIP” (Di giovedì 19 novembre 2020) Chi segue la diretta del Grande Fratello VIP 5 sa bene che quella di ieri è stata una giornata molto particolare per Adua del Vesco/Rosalinda. La ragazza, dopo aver ricevuto la sorpresa con la telefonata della sua mamma e di sua sorella, si è chiesta come mai non le abbiano dato informazioni anche su Giuliano, il suo fidanzato. Rosalinda, turbata e con mille dubbi, si è quindi sfogata con Dayane Mello e anche con Giulia Salemi che ha cercato di rincuorarla. Ha iniziato ad avere degli strani presentimenti e si è chiesta che se possa aver fatto qualcosa di grave per turbare Giuliano. Ha paura che il suo fidanzato si sia allontanato e le sue amiche le hanno spiegato che deve stare serena e che avrà modo, una volta uscita, di capire che cosa deve fare e anche che cosa vuole davvero. Dalla casa del GF VIP 5 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020) Chi segue la diretta del Grande Fratello VIP 5 sa bene che quella di ieri è stata una giornata molto particolare perdel Vesco/. La ragazza, dopo aver ricevuto la sorpresa con la telefonata della sua mamma e di sua sorella, si è chiesta come mai non le abbiano dato informazioni anche su Giuliano, il suo, turbata e con mille dubbi, si è quindi sfogata con Dayane Mello e anche con Giulia Salemi che ha cercato di rincuorarla. Ha iniziato ad avere degli strani presentimenti e si è chiesta che se possa aver fatto qualcosa di grave per turbare Giuliano. Ha paura che il suosi sia allontanato e le sue amiche le hanno spiegato che deve stare serena e che avrà modo, una volta uscita, di capire che cosa deve fare e anche che cosa vuole davvero. Dalla casa del GF VIP 5 ...

Gresy73 : Adua Del Vesco piange: Perché il mio fidanzato non mi manda un segno?, la risposta di Giuliano [url] via @fanpage - fanpage : Adua Del Vesco piange: “Perché il mio fidanzato non mi manda un segno?”, la risposta di Giuliano - annakiara119 : RT @TheUkraineYana: Rosalinda tranquilla sul divano con Eligreg ignara del casino che sta succedendo con il suo caro fidanzato ROSALINDA R… - caroltrilly : #gfvip DOPO UNO DEI PIÙ BEI DISCORSI SULLE DONNE E SULL'AMORE SENTITO NEGLI ULTIMI TEMPI, TROVO RIDICOLO E FUORI… - Princess_Spain : RT @TheUkraineYana: Rosalinda tranquilla sul divano con Eligreg ignara del casino che sta succedendo con il suo caro fidanzato ROSALINDA R… -