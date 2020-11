il Festival di Sanremo 2021 rischia di slittare ad aprile? L’indiscrezione

Leggi su trendit

(Di giovedì 19 novembre 2020) Che questo sia un anno di scelte difficili per la macchina deldinon è certo un dubbio. L’emergenza generata dal covid-19 ha messo l’organizzazione di fronte a una dura realtà: il rischio di contagio a causa di assembramenti. E se il mattatore della kermesse musicale, Amadeus, e il suo braccio destro, Fiorello, ha affermato che ilnon può esistere senza pubblico…Beh, allora l’ipotesi di uno slittamento non sarebbe poi così lontana. Come riportato da TVBlog, infatti, in queste ore avrebbe cominciato a circolare un’indiscrezione. Anzi, una vera e propria bomba. Ildisarebbe stato rinviato ad. La richiesta per il rinvio del, che si terrà in Liguria (zona al momento ...