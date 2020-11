Il ds del Vasco da Gama non si nasconde | Balotelli non è un sogno | ma realtà Stiamo lavorando insieme a Raiola

mcalcan : @VincenzoOrab96 @CesnaBlancic08 @DonPiricoddi Si ma ci deve essere un po’ di omogeneità nelle scelte: che so fai Va… - domiidf5_2 : @maarr03_ Mi vecino vasco del rellano - BombeDiVlad : ???? #VascodaGama, vicino l’acquisto di #Balotelli, attualmente svincolato ?? Le parole del direttore sportivo del… - ILOVEPACALCIO : Ha trovato squadra ???? - NoiNotizie : Il 19 novembre 1969: Santos-Vasco da Gama, su calcio di rigore Pelè segnò quello che è passato alla storia del calc… -

Ultime Notizie dalla rete : del Vasco

"Mario Balotelli al Vasco da Gama non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a li ...Balotelli al Vasco da Gama, pronto una nuova avventura per l'ex Brescia: l'attaccante potrebbe volare in Brasile e ...