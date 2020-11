Il CT dell’Ungheria Marco Rossi: “In Italia poca meritocrazia” (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato a Radio Punto Nuovo per raccontare il proprio percorso che lo ha portato a sedere sulla panchina della nazionale ungherese, Marco Rossi parte dalle origini: “Ho giocato in Serie A in Italia ed all’estero, ho guadagnato cifre ragionevoli ma avrei dovuto lavorare per mantenere la mia famiglia”. Da qui la scelta di intraprendere la carriera di allenatore, lontano dai confini Italiani: “Nel 2012 ho cominciato ad allenare in Ungheria e mi sono trovato ad un bivio: o continuare a sognare di fare l’allenatore, oppure cercarmi un lavoro diverso”. Troppo difficile allenare in Italia, dove a premiare sono le conoscenze: “Nella mia esperienza posso dire che l’Italia non è un paese meritocratico in panchina, è importante conoscere qualcuno che sappia darti un’opportunità”. Fiero del ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Intervistato a Radio Punto Nuovo per raccontare il proprio percorso che lo ha portato a sedere sulla panchina della nazionale ungherese,parte dalle origini: “Ho giocato in Serie A ined all’estero, ho guadagnato cifre ragionevoli ma avrei dovuto lavorare per mantenere la mia famiglia”. Da qui la scelta di intraprendere la carriera di allenatore, lontano dai confinini: “Nel 2012 ho cominciato ad allenare in Ungheria e mi sono trovato ad un bivio: o continuare a sognare di fare l’allenatore, oppure cercarmi un lavoro diverso”. Troppo difficile allenare in, dove a premiare sono le conoscenze: “Nella mia esperienza posso dire che l’non è un paese meritocratico in panchina, è importante conoscere qualcuno che sappia darti un’opportunità”. Fiero del ...

